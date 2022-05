Kaif morto a 4 anni per una malattia rara | abbandonato dai genitori | l’addio della sua madre adottiva Chiara

(Di mercoledì 4 maggio 2022)il primo maggio, a soli 4, per unararissima: nella sua breve vita, però, ha avuto la fortuna di essere stato molto amato dalla sua mamma, che lo ha conosciuto quando era solo in un letto d’ospedale,dai suoi. La loro è una storia d’amore e di tenerezza: un’avventura che termina con un addio di dolore, maFossombroni non si è mai pentita neanche un attimo di aver adottato: è lui ad averle donato i momenti più belli degli ultimie la: lasciato da solo in ospedaleha incontratodue ...

aveva una sindrome rara che conta solo 170 casi in tutto il mondo. Il bambino, che il 7 giugno ... Il piccolo èdomenica primo maggio ma per la sua mamma affidataria 'ogni giorno con lui è ...il piccolo, il bambino di neanche quattro anni affetto da una malattia rarissima (170 casi accertati in tutto il mondo) e abbandonato dai genitori in ospedale . A prendersi cura di lui ci ...È morto la scorsa domenica, Kaif, il bambino di quasi 4 anni che, abbandonato dai genitori in un letto di ospedale, è stato adottato dalla consigliera del Quartiere 2 di Firenze, Chiara Fossombroni, ...L’ultimo saluto al suo piccolo angelo. Il primo maggio scorso, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, il piccolo Kaif è morto Abbandonato dai suoi genitori naturali, Chiara Fossombroni l’ha adottato, ...