Jim Cornette | “La House Of Black? Fa schifo e lo sa anche la AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 4 maggio 2022) LaOf(Malakai, Brody King e Buddy Matthews) sta guadagnando sempre più spazio negli show AEW dopo un inizio in sordina. Attualmente la stable guidata da Malakaiè in faida con i Death Triangle ed il match 3vs3 tra i due gruppi è molto atteso dai fan. Ora che Rey Fenix ha recuperato dall’infortunio le fazioni sono a completo e si arriverà alla resa dei conti. LaOf, o meglio la relativa gimmick, sembra, tuttavia, non piacere per nulla a Jimche non ha risparmiato dure critiche. “Pessima idea” Durante il suo podcast “JimExperience”, Jimnon ha risparmiato pesanti critiche allaOfe alla idea creativa che sta alla ...