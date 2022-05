Istituto per il Credito Sportivo approva bilancio, utile netto a +37% ed erogati quasi 342 mln (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del Credito Sportivo, presieduto da Andrea Abodi, nella seduta di venerdì 30 aprile, ha approvato i risultati dell’esercizio 2021, chiuso con un utile netto pari a 15 milioni di euro (+37% anno su anno), con indici di patrimonializzazione e redditività rilevanti (Cet1/Tier 1/Total Capital ratio pari a 79,4%, Return on Srep pari al 9,9%)”. Lo fa sapere l’Ics con una nota. “Ics raggiunge un nuovo record storico di impieghi. Complessivamente sono stati erogati 341,9 milioni di euro, in crescita di circa 18,9 milioni di euro rispetto al 2020. Nello specifico sono stati erogati 264,2 milioni di euro per attività di sviluppo infrastrutturale nei settori di riferimento (+44,9% ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Consiglio di Amministrazione dell’del, presieduto da Andrea Abodi, nella seduta di venerdì 30 aprile, hato i risultati dell’esercizio 2021, chiuso con unpari a 15 milioni di euro (anno su anno), con indici di patrimonializzazione e redditività rilevanti (Cet1/Tier 1/Total Capital ratio pari a 79,4%, Return on Srep pari al 9,9%)”. Lo fa sapere l’Ics con una nota. “Ics raggiunge un nuovo record storico di impieghi. Complessivamente sono stati341,9 milioni di euro, in crescita di circa 18,9 milioni di euro rispetto al 2020. Nello specifico sono stati264,2 milioni di euro per attività di sviluppo infrastrutturale nei settori di riferimento (+44,9% ...

Advertising

SerieA : Oggi in casa @sscnapoli il workshop sul contrasto al match-fixing per l'importanza della tutela dell'integrità del… - vaff4nculoo : ho seriamente dovuto pagare 5€ per un’assemblea di istituto, ho letteralmente dovuto pagare per andare a scuola voi siete pazzi - TV7Benevento : Istituto per il Credito Sportivo approva bilancio, utile netto a +37% ed erogati quasi 342 mln -… - mauroferraris67 : RT @flayawa: Anche se il greenpass non è più richiesto per molte attività, l’istituto è ancora in essere e i greenpass sono ancora attivi.… - LocalPage3 : Istituto per il Credito Sportivo approva bilancio, utile netto a +37% ed erogati quasi 342 mln… -