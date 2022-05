Il tuo bambino è pronto per la scuola? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria rappresenta un momento molto importante nella crescita del bambino, che passa da attività prevalentemente ricreative e ludiche ad altre in cui vengono richiesti autocontrollo, attenzione prolungata e l’apprendimento di diverse competenze. Tra i 3 e i 5 anni lo sviluppo è intenso e prepara il bambino ad affrontare le richieste scolastiche ed extra-scolastiche dell’immediato futuro: maturano i cosiddetti prerequisiti per la scolarizzazione. Ma quali sono i prerequisiti fondamentali? I prerequisiti scolastici sono una serie di competenze trasversali innate, che vanno da abilità cognitive più “generali” come attenzione, autoregolazione, memoria, ad abilità più specifiche che andranno ad interessare in modo diretto l’acquisizione della letto-scrittura, come la competenza linguistica e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il passaggio dalladell’infanzia alla primaria rappresenta un momento molto importante nella crescita del, che passa da attività prevalentemente ricreative e ludiche ad altre in cui vengono richiesti autocontrollo, attenzione prolungata e l’apprendimento di diverse competenze. Tra i 3 e i 5 anni lo sviluppo è intenso e prepara ilad affrontare le richieste scolastiche ed extra-scolastiche dell’immediato futuro: maturano i cosiddetti prerequisiti per la scolarizzazione. Ma quali sono i prerequisiti fondamentali? I prerequisiti scolastici sono una serie di competenze trasversali innate, che vanno da abilità cognitive più “generali” come attenzione, autoregolazione, memoria, ad abilità più specifiche che andranno ad interessare in modo diretto l’acquisizione della letto-scrittura, come la competenza linguistica e ...

