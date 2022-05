Il Principe delle Maree: in fase di sviluppo una serie per Apple TV+ (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il film Il Principe delle Maree è al centro di un nuovo progetto destinato ad Apple TV+ e la sceneggiatura sarà firmata da Tate Taylor. Il film Il Principe delle Maree, con star Barbra Streisand e Nick Nolte, è al centro dello sviluppo di una serie tv prodotta per Apple. Il progetto dovrebbe essere un adattamento del romanzo scritto da Pat Conroy pubblicato nel 1986. Al centro della trama di Il Principe delle Maree c'è Tom Wingo che viaggia con destinazione New York dopo che la sorella ha tentato di suicidarsi. In città l'uomo stringe un rapporto con la sorella del suo terapista, Susan Lowenstein e si immerge nei ricordi dolorosi della sua infanzia. Tate Taylor firmerà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il film Ilè al centro di un nuovo progetto destinato adTV+ e la sceneggiatura sarà firmata da Tate Taylor. Il film Il, con star Barbra Streisand e Nick Nolte, è al centro dellodi unatv prodotta per. Il progetto dovrebbe essere un adattamento del romanzo scritto da Pat Conroy pubblicato nel 1986. Al centro della trama di Ilc'è Tom Wingo che viaggia con destinazione New York dopo che la sorella ha tentato di suicidarsi. In città l'uomo stringe un rapporto con la sorella del suo terapista, Susan Lowenstein e si immerge nei ricordi dolorosi della sua infanzia. Tate Taylor firmerà ...

