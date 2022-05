Ibrahimovic | «Ritiro? Sono vicino alla linea | ma non ci penso»

Advertising

sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic sul ritiro: 'Sono vicino alla linea di porta, sto provando a spostarla': L'attaccante rossonero… - RepMilan : Ibrahimovic e il ritiro: 'Sono vicino alla linea di porta, provo a spostarla' - news24_inter : #Ibrahimovic e il fantasma del ritiro: «Vicino alla linea, ma non ci penso» - infoitsport : Calcio: Ibrahimovic sul ritiro, 'sono vicino alla linea di porta, sto provando a spostarla' - LeBombeDiVlad : ?? #Milan, #Ibrahimovic confessa: 'Se penso al ritiro vado in panico' 'Darò tutto fine al fine e spero che i mie… -

... esordisce così Zlatanin un'intervista a ESPN. Lo svedese ha parlato a lungo del suo futuro , spiegando: 'Sto provando a rimandare il, giocando e provando a segnare qualche gol, ...Così l'attaccante del Milan Zlatanin merito al suo futuro che potrebbe essere non più ... Se pensassi al mio, non sarei capace di aiutare i miei compagni e me stesso a fare ciò che ...So che avrei diverse possibilità di fare molte cose, ma non so se avrei la stessa adrenalina che ho adesso in campo", esordisce così Zlatan Ibrahimovic in un'intervista a ESPN. Ovviamente per ...Ma se sei concentrato su questo non sei concentrato sul resto. Nella mia testa non c’è questo. Se pensassi al mio ritiro, non sarei capace di aiutare i miei compagni e me stesso in fare ciò che vorrei ...