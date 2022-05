I Santi di Mercoledì 4 Maggio 2022

(Di mercoledì 4 maggio 2022) San FLORIANO DI LORCH Martirem. 4304La notizia più antica su questo santo si trova in un atto di donazione dell’ottavo secolo. Verso la metà dello stesso secolo fu composta una «Passio», che ricalca quella di sant’Ireneo vescovo di Sirmio, ma che ha delle particolarità proprie; poco dopo il suo nome fu inserito nei codici del Martirologio Geronimiano e nel Martirologio di Lione. Attraverso quindi i martirologi storici la sua festa è passata anche nel Romano, in cui è ricordata il 4, data tradizion…www.ebeati.it/dettaglio/51775 San LAZZARO Martire† 12 aprile 142www.ebeati.it/dettaglio/98315 San GODEBERTO DI ANGERS VescovoVII sec.www.ebeati.it/dettaglio/97053GIOVANNI HOUGHTON, ROBERTO LAWRENCE, AGOSTINO WEBSTER E RICCARDO REYNOLDS ...

Advertising

MaryandAnnaLAND : Letture del giorno Mercoledì 04 maggio 2022 III Settimana del Tempo di Pasqua Colore liturgico: bianco Le lettur… - CapitanFarris : @DucaAndrea85 @SimosTwittt 3 regali consecutivi da mercoledì ad oggi e invece di ringraziare i santi che stanno per… - ruisseau : passaparola adesso: Don Alessandro Minutella: Santi e caffè: Martedí 26 aprile e ??Mercoledì 27 aprile 2022 San Pie… - ruisseau : Don Alessandro Minutella: Santi e caffè: Martedí 26 aprile e ??Mercoledì 27 aprile 2022 San Pietro Canisio, il prete… - ruisseau : Don Alessandro Minutella: LA GIOIA DELLA PASQUA.GLI INFLUSSI DELL'ALBERO GENEALOGICO. Santi e caffè:Martedí 26 apri… -

Qdpnews

13.9 C Belluno, Maggio 4, 2022 Sign in / Join Facebook Twitter Home Cronaca/Politica Arte,... Domenica la cerimonia al Santuario deiVittore e... Arte, Cultura, Spettacoli Pausa Caffè ...... entrano da oggi -4 maggio - a pieno titolo nella liturgia della Chiesa, che per la ... Sono righe che sono state inserite nell'Ufficio delle letture del 'Proprio dei' (la parte del ... Santi, beati e ricorrenze di oggi, mercoledì 4 maggio: San Floriano di Lorch