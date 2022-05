Elisabetta Gregoraci | si vede tutto là sotto | il vestito è troppo corto

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ex modella italiana, conduttrice televisiva e showgirl; eccoquello che dobbiamo sapere su. Dalla relazione con Flavio Briatore alla partecipazione al Grande Fratello Vip passando per un sogno nel cassetto. Andiamo a conoscere più nel dettaglio, donna di straordinaria bellezza e immenso fascino. Instagramnasce l’otto febbraio del 1980 a Soverato, in Calabria e, nel corso della sua vita, è stata costretta ad affrontare un momento piuttosto ccomplesso a causa della scomparsa della madre. Una situazione che la showgirl è riuscita a superare con il supporto della sorella Marzia a cui è legatissima. Dal punto di vista lavorativo, la carriera diinizia ...