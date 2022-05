È ufficiale, Audi e Porsche entrano in Formula 1 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Audi e Porsche entrano in Formula 1 a partire dalla stagione 2026. La notizia era nell'aria da qualche tempo, ma l'ufficialità è arrivata ieri, con le parole di Herbert Diess, il Ceo del Gruppo Volkswagen. Le due case tedesche faranno il loro ingresso in F1 come motoristi (Porsche lo aveva già fatto negli anni Ottanta), sebbene non sia stato ancora ufficializzato per quali team. Ad ogni modo, le solite voci di corridoio si concentrano su Red Bull e McLaren. «Per quanto riguarda Porsche, il progetto è già relativamente concreto. Per quanto riguarda Audi, invece, non ancora così tanto». In altre parole, è troppo presto per saperne di più, ma è probabile che dal lavoro di entrambi i brand scaturisca un solo motore, che poi potrebbe venire nominato in ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022)in1 a partire dalla stagione 2026. La notizia era nell'aria da qualche tempo, ma l'ufficialità è arrivata ieri, con le parole di Herbert Diess, il Ceo del Gruppo Volkswagen. Le due case tedesche faranno il loro ingresso in F1 come motoristi (lo aveva già fatto negli anni Ottanta), sebbene non sia stato ancora ufficializzato per quali team. Ad ogni modo, le solite voci di corridoio si concsu Red Bull e McLaren. «Per quanto riguarda, il progetto è già relativamente concreto. Per quanto riguarda, invece, non ancora così tanto». In altre parole, è troppo presto per saperne di più, ma è probabile che dal lavoro di entrambi i brand scaturisca un solo motore, che poi potrebbe venire nominato in ...

