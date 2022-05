“Drusilla, ti prego, era un gioco”. Francesco Chiofalo, l’appello in diretta da Barbara D’Urso (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Pupa e il Secchione Show si è concluso con il successo della coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Ma a tener banco a Pomeriggio 5 è stata la situazione sentimentale di Francesco Chiofalo che ha partecipato allo show condotto da Barbara D’Urso come pupo. Durante una delle prove dell’ultima puntata del programma si è scambiato un bacio abbastanza appassionato con la secchiona Valentina. Francesco Chiofalo è stato ospite del contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso. Seduto insieme agli altri ospiti in studio, Elena Morali e Soleil Sorge, Francesco Chiofalo ha subito rivelato come la sua fidanzata ha reagito al bacio incriminato. Nonostante sia stata un’effusione abbastanza innocente e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Pupa e il Secchione Show si è concluso con il successo della coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Ma a tener banco a Pomeriggio 5 è stata la situazione sentimentale diche ha partecipato allo show condotto dacome pupo. Durante una delle prove dell’ultima puntata del programma si è scambiato un bacio abbastanza appassionato con la secchiona Valentina.è stato ospite del contenitore pomeridiano di. Seduto insieme agli altri ospiti in studio, Elena Morali e Soleil Sorge,ha subito rivelato come la sua fidanzata ha reagito al bacio incriminato. Nonostante sia stata un’effusione abbastanza innocente e ...

Advertising

DrApocalypse : un po' più pungente, Drusilla, ti prego. Ok l'eleganza, ma manco a fa Maria Montessori in una fiction Rai #David67 - RicciBallerini : Vi prego, Drusilla super fan di Sabrina Ferilli... Mi sto sentendo male ahahahahahahahahahahah #DavidDiDonatello - C_o_l_e_t_t_e_8 : Vi prego aggiungiamo ai tavassi e ale/Carmen anche chiofalo e drusilla vi prego ???? #GFVIP #lapupasecchioneshow - volgaremachic : Vi prego io la amo troppo drusilla #SoleilShow #solearmy #LaPupaEilSecchioneShow - rattenni_anna : RT @smiletiziano1: mi piscio per Drusilla che cerca di essere incazzata con Francesco ma non ci riesce vi prego #lapupasecchioneshow http… -