David Donatello | È stata la mano di Dio miglior film

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Èladi Dio ha vinto comeregia ma anche ilper lae attrice protagonista, Teresa Saponangelo, lafotografia e ilgiovani a cui il regista teneva tanto. Cinque statuette in tutto aldi Paolo Sorrentino che sbanca in questa 67esima edizione deidi. "Sono molto contento che siamo in presenza - ha detto Sorrentino - ci si rivede tra tutti i colleghi, il cinema ha un valore come comunità prima di tutto. Ed è bello assistere al ritrovarsi di una comunità". "Isi fanno e poi si passa avanti. Io però ricorderò di aver fatto Èladi dio in un ...

Advertising

WeCinema : “Dedico questo premio a mia moglie, la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia. Inoltre, ringrazio To… - PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - carmelitadurso : La finale de #LaPupaEilSecchioneShow sfiora il 10%con picchi del 22%!Italia1 3a rete dopo Champions e i David di Do… - cercounnome : io vorrei degli altri david di donatello questa sera si può a chi devo chiedere - infoitcultura : Antonio Capuano: chi è il regista premiato da Sorrentino ai David di Donatello 2022 -

Da più di trenta programmi televisivi al grande schermo con maestri come Özpetek, Genovese, Vanzina e Bellocchio, passando per la narrativa e i grandi premi - daldial Nastro d ...Ascolti tv di ieri martedì f3 maggio 2022 in prima serata su Rai1 dalle 21.36 alle 0.23 - la serata di premiazione deidi, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foe r, è stata seguita da una media di 2.428.000 spettatori pari al 14,7% di share. Una buona performance ma non sufficiente per scalzare dal ...Per il regista, è il sesto David di Donatello, che ha dedicato "a tutti i napoletani" e a Ludovica Bargellini, la collaboratrice scomparsa di recente. Visualizza questo post su Instagram Un post ...Nel 2006 Capuano vince il premio dei critici ai David di Donatello per La guerra di Mario, nominato anche per la Miglior regia Chi è Antonio Capuano, il maestro di Paolo Sorrentino. “Antonio è un ...