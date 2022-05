“Avete vinto voi!”. La pupa e il Secchione, l’annuncio di Barbara D’Urso a fine serata: pubblico impazzito (Di mercoledì 4 maggio 2022) La pupa e il Secchione 2022 ha decretato i suoi vincitori. La coppia ha avuto la meglio in diverse sfide nel corso della finale e al termine della serata ha battuto al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Valentina Matteucci. I vincitori del programma si sono aggiudicati un montepremi di 20mila euro. Ma prima di decretare i vincitori, i telespettatori hanno dovuto assistere ad un brutto scontro tra Soleil Sorge e Antonella Elia. La showgirl in alcune dirette Instagram ha criticato duramente la gieffina e ora, durante la finale, i nodi sono venuti al pettine. Alla giudice de La pupa e il Secchione non è andato giù che Soleil abbia dato zero a Mila Suarez e Gianmarco Onestini e che tutti il pubblico abbia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lae il2022 ha decretato i suoi vincitori. La coppia ha avuto la meglio in diverse sfide nel corso della finale e al termine dellaha battuto al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Valentina Matteucci. I vincitori del programma si sono aggiudicati un montepremi di 20mila euro. Ma prima di decretare i vincitori, i telespettatori hanno dovuto assistere ad un brutto scontro tra Soleil Sorge e Antonella Elia. La showgirl in alcune dirette Instagram ha criticato duramente la gieffina e ora, durante la finale, i nodi sono venuti al pettine. Alla giudice de Lae ilnon è andato giù che Soleil abbia dato zero a Mila Suarez e Gianmarco Onestini e che tutti ilabbia ...

