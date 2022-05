Ascolti tv, non decolla “La Pupa e Il Secchione”. Bene la Champions (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gli Ascolti della serata di martedì 3 aprile Nella serata di ieri, martedì aprile 2022, su Rai1 la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, ha raccolto 2.428.000 spettatori pari al 14.7%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Villareal-Liverpool ha registrato 4.289.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 1.112.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 la finale de La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.253.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.124.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 898.000 spettatori con il 5.9% di share. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Glidella serata di martedì 3 aprile Nella serata di ieri, martedì aprile 2022, su Rai1 la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, ha raccolto 2.428.000 spettatori pari al 14.7%. Su Canale 5 l’incontro diLeague Villareal-Liverpool ha registrato 4.289.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 1.112.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 la finale de Lae ilShow ha intrattenuto 1.253.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.124.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 898.000 spettatori con il 5.9% di share. L'articolo 361magazine.

