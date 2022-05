Addio a Umberto Coldagelli | scrittore e storico Fu vicesegretario della Camera dei Deputati Aveva 90 anni

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è spento oggi a Roma, egeneraledei, dove ha lavorato per trent', dal 1963 al 1992. Studioso e appassionato di ...

Si è spento oggi a Roma Umberto Coldagelli, scrittore, storico, e vicesegretario generale della Camera dei Deputati, dove ha lavorato per trent' anni, dal 1963 al 1992. Studioso e appassionato di Tocqueville, di cui era uno ... Ha lavorato gomito a gomito con i più importanti leader del centrosinistra della prima Repubblica. Si è spento oggi a Roma Umberto Coldagelli, scrittore, storico, e vicesegretario generale della Camera dei Deputati, dove ha lavorato per trent' anni, dal 1963 al 1992. Studioso e appassionato di ...