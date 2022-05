Variante Covid più letale? Gismondo | “Bill Gates non ha nessuna autorevolezza”

(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non sappiamo come Sars-CoV-2 possa evolvere, perché le mutazioni sono assolutamente imprevedibili”. Tuttavia, “secondo la storia delle pandemie, quando un virus evolve” come ha fatto il nuovo coronavirus assumendo i connotati di Omicron, ossia “in modo da essere molto contagioso e poco aggressivo in termini di patologia associata, si è nella coda della pandemia. Speriamo che la storia si ripeta anche per”. Ci conta la microbiologa Maria Rita, commentando all’Adnkronos Salute le dichiarazioni rese dain un’intervista al ‘Financial Times’: sul fronte“potremmo non avere visto il peggio”, ha avvertito il miliardario e filantropo, paventando il “rischio che questa pandemia generi unaancora più trasmissiva e ancora più fatale”. ...

