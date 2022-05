Ucraina, Guerini “Serve un’Europa con visione unitaria” (Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I tristi eventi che interessano da ormai quasi due mesi il versante europeo orientale, hanno evidenziato nuovamente l’esigenza di un’Europa solida, compatta, con un’unitaria visione di intenti soprattutto per gli aspetti di politica estera, di sicurezza e di difesa”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione in commissione Affari Esteri della Camera. “In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento delle istituzioni europee, delle opportunità di collaborazione e cooperazione, di sviluppo di sinergie non solo negli ambiti economico e produttivo, ma anche in numerosi altri campi compreso quello della difesa e della sicurezza”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I tristi eventi che interessano da ormai quasi due mesi il versante europeo orientale, hanno evidenziato nuovamente l’esigenza disolida, compatta, con un’di intenti soprattutto per gli aspetti di politica estera, di sicurezza e di difesa”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, nel corso di un’audizione in commissione Affari Esteri della Camera. “In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento delle istituzioni europee, delle opportunità di collaborazione e cooperazione, di sviluppo di sinergie non solo negli ambiti economico e produttivo, ma anche in numerosi altri campi compreso quello della difesa e della sicurezza”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TeresaBellanova : Conte chiede a Draghi e Guerini di riferire in Parlamento sugli indirizzi del Governo per la crisi in Ucraina. È c… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Conte: “M5s si oppone all’invio di aiuti militari. Chiesto a Draghi e Guerini di riferire in… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo chiesto al premier Draghi e al ministro Guerini di riferire in Parlamento' sulle armi all'Ucraina. Così il… - M1kM3n : RT @Geopoliticainfo: ????Ministro Difesa #Guerini: il conflitto in #Ucraina 'ispira una riflessione sull'opportunità di dotare il nostro Paes… - zazoomblog : Ucraina Guerini “Serve unEuropa con visione unitaria” - #Ucraina #Guerini #“Serve #unEuropa -

Ucraina, Guerini "Serve un'Europa con visione unitaria" Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un'audizione in commissione Affari Esteri della Camera. "In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento ... Ucraina, Guerini 'Serve un'Europa con visione unitaria' Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un'audizione in commissione Affari Esteri della Camera. "In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento ... TGCOM Ucraina, Guerini “Serve un’Europa con visione unitaria” Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione in commissione Affari Esteri della Camera. “In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento ... Ucraina, Guerini: canale di comunicazione forte tra governo e Parlamento La risoluzione approvata dal Parlamento ha indicato la cornice in cui agire". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, garantendo che verrà mantenuto "un canale di comunicazione forte ... Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, nel corso di un'audizione in commissione Affari Esteri della Camera. "In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento ...Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, nel corso di un'audizione in commissione Affari Esteri della Camera. "In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento ... Ucraina, ministro Guerini: per l'Italia serve strumento militare più efficiente Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di un’audizione in commissione Affari Esteri della Camera. “In questo senso lo sforzo del governo è di dare vigore al consolidamento ...La risoluzione approvata dal Parlamento ha indicato la cornice in cui agire". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, garantendo che verrà mantenuto "un canale di comunicazione forte ...