“The Mother” di Arthur Pita, il balletto classico che rende omaggio alle madri (Di martedì 3 maggio 2022) Nella rubrica Passi di danza di questa settimana presentiamo The Mother, un balletto classico ispirato all’opera “Storia di una madre” di Hans Christian Andersen. Questa struggente fiaba del 1847 narra la storia di una madre, costretta ad assistere alla morte del proprio bambino. The Mother, un balletto dedicato alle madri In occasione della Festa della mamma non si può non parlare di una coreografia dedicata interamente alla figura delle madri. Si tratta del balletto “The Mother” coreografato interamente dal portoghese Arthur Pita, in collaborazione con la Queen Elizabeth Hall di Londra. La coreografia è stata rappresentata per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Nella rubrica Passi di danza di questa settimana presentiamo The, unispirato all’opera “Storia di una madre” di Hans Christian Andersen. Questa struggente fiaba del 1847 narra la storia di una madre, costretta ad assistere alla morte del proprio bambino. The, undedicatoIn occasione della Festa della mamma non si può non parlare di una coreografia dedicata interamente alla figura delle. Si tratta del“The” coreografato interamente dal portoghese, in collaborazione con la Queen Elizabeth Hall di Londra. La coreografia è stata rappresentata per ...

