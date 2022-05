“Striscia la notizia”: in RAI troppi collaboratori esterni e “fidanzati di” (Di martedì 3 maggio 2022) Questa sera a “Rai Scoglio 24”,la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio si fa portavoce delle lamentele dei dipendenti Rai, contrariati per l’eccessivo ricorso a collaboratori esterni da parte dell’azienda. Come accaduto per le elezioni presidenziali francesi. Nonostante la presenza di tre corrispondenti Rai in Francia, tra cui Giovanna Botteri, alcuni servizi del Tg1 sono stati prodotti da giornalisti esterni. Poi c’è il caso del giornalista freelance Gian Micalessin, ex fidanzato della direttrice del Tg1 Monica Maggioni, apparso nei servizi del Tg1 in Ucraina e più volte nella trasmissione di Raiuno Settestorie, sempre condotta da Maggioni.Insomma, nonostante le tante risorse Rai disposte a lavorare, la tv di Stato preferisce pagare, con i soldi del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Questa sera a “Rai Scoglio 24”,la rubrica diladedicata agli sprechi della tv di Stato, Pinuccio si fa portavoce delle lamentele dei dipendenti Rai, contrariati per l’eccessivo ricorso ada parte dell’azienda. Come accaduto per le elezioni presidenziali francesi. Nonostante la presenza di tre corrispondenti Rai in Francia, tra cui Giovanna Botteri, alcuni servizi del Tg1 sono stati prodotti da giornalisti. Poi c’è il caso del giornalista freelance Gian Micalessin, ex fidanzato della direttrice del Tg1 Monica Maggioni, apparso nei servizi del Tg1 in Ucraina e più volte nella trasmissione di Raiuno Settestorie, sempre condotta da Maggioni.Insomma, nonostante le tante risorse Rai disposte a lavorare, la tv di Stato preferisce pagare, con i soldi del ...

