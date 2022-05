Rinnovo Mertens | De Laurentiis si è convinto | il belga si abbassa l’ingaggio pur di restare a Napoli

(Di martedì 3 maggio 2022)ha convito De, l’attaccantepur diha deciso dirsi. Dries Metens vicino alcon il. L’attaccantehaDe, per il suo attaccamento alla maglia ma anche perle prestazioni nonostante il basso minutaggio concesso da Spalletti, che Aurelio Deha valutato con grande attenzione l’offerta di prolungamento, come fa sapere l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno : “Mancano tre partite e Driesè ancora una volta in doppia cifra. Ha giocato solo 1673 minuti, i gol sono 13, uno ogni 121 minuti, in campionato uno ogni 111, 11 reti pur ...

Il Napoli sogna in grande - Altro nome sognato dalle parte di Castel Volturno è quello del ' Cholito ' Simeone che, con ildiormai ad un passo, dovrebbe andare a sostituire Andrea ...Ildi Driescambia totalmente le prospettive in attacco in casa Napoli: 'Con l'apertura verso ildi, cambierebbero anche le prospettive per Petagna, che ha sempre ...Mertens ha convito De Laurentiis, l’attaccante belga pur di restare a Napoli ha deciso di abbassarsi l’ingaggio. Dries Metens vicino al rinnovo con il Napoli. L’attaccante belga ha convinto De ...L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Andrea Petagna: “Con l’apertura verso il rinnovo di Mertens, cambierebbero anche le prospettive per Petagna, che ha sempre un ...