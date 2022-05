Pusher accoltellato nel Napoletano | preso l’ultimo dei cinque aggressori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’era anche un 17enne nel gruppo di giovani che il 25 settembre 2021, ad Acerra, in provincia di Napoli, ha tentato di uccidere Rosario Esposito Soriano, ilper avere venduto sostanza stupefacente senza l’autorizzazione dei vertici del gruppo criminale degli Avventurato, per gli inquirenti egemone in quella zona a nord est del capoluogo partenopeo tra le cosche che fanno affari spacciando droga. Al 17enne, accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Acerra hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della Procura per i Minorenni partenopea. Per questo stesso episodio lo scorso 13 aprile sono state notificate ...