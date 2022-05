Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2022 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 4 maggio

(Di martedì 3 maggio 2022) Il, glie l’didella quinta giornata delledeglidi. Di scena, i quarti di finale per il torneo singolare femminile e per il doppio, sia maschile che femminile, ma ad aprire la giornata saranno i match tra i perdenti dei quarti di finale maschili, che assegneranno due wild card per le qualificazioni. Ad aprire le danze sul Pietrangeli, quindi, saranno Cecchinato e Nardi, mentre nel Court 1 a dare il via alle azioni saranno Zeppieri e Ferrari. Ecco ilcompleto. PIETRANGELI Dalle 10:00 – Cecchinato vs Nardi A seguire – Di Sarra vs Alvisi A seguire – Doppio maschile A seguire – Doppio femminile COURT ...

Advertising

sportface2016 : #Prequalificazioni #IBI22, il programma e l'ordine di gioco di mercoledì 4 maggio - infoitsport : Prequalificazioni Internazionali d'Italia: sorpresa Cecchinato, battuto da Forti; Arnaldi batte Nardi - sportface2016 : #Prequalificazioni #IBI22: sorpresa #Cecchinato, battuto da #Forti ai quarti; #Arnaldi batte #Nardi - infoitsport : LIVE - Prequalificazioni Internazionali d'Italia: risultati e partite martedì 3 maggio 2022 (DIRETTA) - infoitsport : Prequalificazioni Internazionali d'Italia 2022 in tv oggi: orario, canale e diretta streaming -

... due vincitrici juniores del doppio femminile tentare la sorte Siamo a Roma, Foro Italico: Pre - Qualificazioni degliBNL d'Italia. In questi giorni sui campi si possono vedere in ...E' Giovanni Fonio il primo vincitore dei quarti di finale delledegliBNL d'Italia 2022 ; il 23enne ha sconfitto in poco meno di un'ora di gioco Gianmarco Ferrari con il punteggio di 6 - 3 6 - 2, conquistando la prima wild card per ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della quinta giornata delle Prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2022 di mercoledì 4 maggio. Di scena, i quarti di finale per il torneo singolare ...40 euro delle prequalificazioni ai 323,40 per un posto Centrale in occasione delle finali del 15 maggio. Il consiglio è quindi quello di affrettarsi se si vuole assistere dal vivo all’edizione 2022 ...