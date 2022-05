Petrocelli resiste | Giunta dirà | sciogliere commissione Esteri

(Di martedì 3 maggio 2022) I componenti delladi palazzo Madama hanno inviato una lettera collettiva alla presidente del Senato Elisabetta Casellati per esternare il loro disagio e l'impossibilità di proseguire i lavori a fronte delle posizioni assunte dal presidente della, Vito(M5S in via di espulsione) contro il Governo e contro il supporto anche armato all'Ucraina. È stata la stessa presidente Casellati a informare i capigruppo dell'evolversi della situazione. Una mossa annunciata da tempo e a lungo rinviata: si tratta di un atto politico che prelude a dimissioni di massa dei senatori dalla. Laper il Regolamento di palazzo Madama sta discutendo le conseguenze di questo possibile passaggio ulteriore, ma nella riunione odierna non ha assunto una ...

