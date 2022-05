Incentivi auto 2022 | servono ancora tre passaggi

(Di martedì 3 maggio 2022) Se questa darà l'ok, sarà necessaria la pubblicazione del dpcm sulla Gazzetta Ufficiale. Ma non basta. Il ministero dello Sviluppo economico deve mettere a punto la piattaforma di prenotazione online.

UN PARTO FATICOSO - La telenovela dei nuoviper il 2022 , che non sono ancora prenotabili dalle concessionarie, inizia il 1° marzo, con il decreto Energia pubblicato sulla Gazzetta ...... sono due i motivi principali della crisi del settore : la carenza di componenti sul lato dell'offerta, che sta ostacolando la produzione delle case automobilistiche e l'attesa per gli...si potrà presto parlare di mercato delle auto nuove dimezzato. Il Sole 24 Ore riporta le parole di Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, riguardo l’entrata in vigore del piano ...Che fine hanno fatto gli incentivi auto Se lo chiedono un po' tutti da quando, il 18 febbraio, furono annunciati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Da quell’annuncio sono trascorsi due mesi ...