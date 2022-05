Il Maxi 100 Arca Sgr pronto per una doppia sfida (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – La nuova stagione del Maxi 100 Arca Sgr e del Fast and Furio Sailing Team è ai nastri di partenza per quella che si profila come una sfida importante che si rilancia con ancor maggiore impulso, sia sotto il profilo agonistico, sia sotto l’aspetto dei valori di cui la Arca Sgr continua, in maniera crescente, ad essere ambasciatore e parte attiva non solo nel mondo della vela e dello Sport. Una doppia sfida, per molti aspetti inedita nel settore sailracing, a cui contribuiscono vari soggetti in una convergenza mai così forte di visioni, obiettivi ed azioni tali da fare di Arca Sgr un vero e proprio progetto Esg che, da “pioniere” nel mondo sailracing, vuole tracciare la rotta per quello che dovrà essere il futuro non solo della vela e dello sport; pensando ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – La nuova stagione del100Sgr e del Fast and Furio Sailing Team è ai nastri di partenza per quella che si profila come unaimportante che si rilancia con ancor maggiore impulso, sia sotto il profilo agonistico, sia sotto l’aspetto dei valori di cui laSgr continua, in maniera crescente, ad essere ambasciatore e parte attiva non solo nel mondo della vela e dello Sport. Una, per molti aspetti inedita nel settore sailracing, a cui contribuiscono vari soggetti in una convergenza mai così forte di visioni, obiettivi ed azioni tali da fare diSgr un vero e proprio progetto Esg che, da “pioniere” nel mondo sailracing, vuole tracciare la rotta per quello che dovrà essere il futuro non solo della vela e dello sport; pensando ...

