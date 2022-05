Il generale Serino | «La Russia non è capace di sfruttare le tecnologie moderne | può andare in difficoltà»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 maggio 2022) Ildi corpo d’armata Pietro, dal febbraio 2021 capo di Stato maggiore dell’Esercito, parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dell’importanza della tecnologia e delle comunicazioni durante le guerre. E spiega che laproprio su questo fronte è in: «Ritengo che una delle considerazioni più rilevanti riguardi proprio i nuovi ambiti cyber e spaziale, che forse non sono risolutivi, ma certamente hanno un ruolo determinante: se non sono capaci digli accessi alla tecnologia cyber e al dominio dello spazio, gli eserciti moderni possono entrare in grande». Per«si è discusso per settimane circa la consistenza delle forze, delle decine di migliaia di soldati schierati, ma si sa poco ...