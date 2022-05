Formula 1 - scomparso Tony Brooks (Di martedì 3 maggio 2022) Se n'è andato, all'età di 90 anni, Tony Brooks, uno dei grandi campioni di Formula 1 del passato: il pilota inglese si è spento serenamente nella propria abitazione di Ottershaw, nel Surrey, circondato dall'affetto dei suoi famigliari. Ritiratosi dalle corse ben sessant'anni fa, Tony è ricordato per il suo talento e il suo coraggio. Nella sua carriera, disputò 38 Gran Premi di Formula 1, al volante di BRM, Vanwall, Ferrari e Cooper, vincendone sei tra il 1957 e il '59, conquistando tre pole position e finendo sul podio in altre quattro occasioni. Il suo anno migliore fu il 1959, quando con la Ferrari si classificò secondo nel Mondiale Piloti, alle spalle del solo Jack Brabham, che guidava la rivoluzionaria, piccola Cooper. Ma della sua carriera si ricorda anche il fatto che vinse la metà dei Gran Premi ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 maggio 2022) Se n'è andato, all'età di 90 anni,, uno dei grandi campioni di1 del passato: il pilota inglese si è spento serenamente nella propria abitazione di Ottershaw, nel Surrey, circondato dall'affetto dei suoi famigliari. Ritiratosi dalle corse ben sessant'anni fa,è ricordato per il suo talento e il suo coraggio. Nella sua carriera, disputò 38 Gran Premi di1, al volante di BRM, Vanwall, Ferrari e Cooper, vincendone sei tra il 1957 e il '59, conquistando tre pole position e finendo sul podio in altre quattro occasioni. Il suo anno migliore fu il 1959, quando con la Ferrari si classificò secondo nel Mondiale Piloti, alle spalle del solo Jack Brabham, che guidava la rivoluzionaria, piccola Cooper. Ma della sua carriera si ricorda anche il fatto che vinse la metà dei Gran Premi ...

