È un’Ata-lenta | fa quello che può | ma fino all’ultimo non deve mollare

(Di martedì 3 maggio 2022) Ma quante volte abbiamo commentato: quella squadra ha fatto l’Atalanta? Cioè ha giocato come tante volte avevamo visto giocare la Dea? Troppe, ormai. La Salernitana del posticipo sembrava l’Atalanta delle notti magiche, nel Gewiss dove i nostri eroi non riescono più a vincere e sono passati ormai, in campionato, più di due mesi. Ma per vincere serve quel furore agonistico che l’Atalanta da qualche tempo ha perso, abbinato a una precisione che pure è venuta a mancare nel girone di ritorno. Il dato dei tiri è purtroppo esemplare: 20 dell’Atalanta, ma in porta solo 5, per la Salernitana 11 tiri e in porta ne finiscono 9. Fortunatamente Musso ha fatto buona guardia e dopo il gol non si è lasciato più superare. Così ancora una volta la missione per i tre punti subisce una brusca frenata, col Toro applaudiamo ai due gol rimontati, con la Salernitana tiriamo un sospiro di sollievo per il pari ...