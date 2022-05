DL aiuti a famiglie e imprese. (Di martedì 3 maggio 2022) “Il provvedimento vuole difendere i più deboli, il potere di acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese. Il caro vita è dovuto in larga misura ai prezzi dell’energia. Una situazione temporanea che affrontiamo con strumenti eccezionali. Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il governo fa il possibile per poter dare un senso Leggi su freeskipper (Di martedì 3 maggio 2022) “Il provvedimento vuole difendere i più deboli, il potere di acquisto dellee la capacità produttiva delle. Il caro vita è dovuto in larga misura ai prezzi dell’energia. Una situazione temporanea che affrontiamo con strumenti eccezionali. Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il governo fa il possibile per poter dare un senso

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - FratellidItalia : ?? Ma quali aiuti? In questi anni, l'Esecutivo non ha fatto altro che desertificare il tessuto economico italiano, m… - elenabonetti : Con il dl aiuti approvato poco fa dal Cdm sosteniamo concretamente le imprese e le famiglie del nostro Paese. Aumen… - RealBadrose : Aiuti alle famiglie: 16 euro al mese. Possiate crepare male #DiMartedi - SalvaThor59 : RT @FratellidItalia: ?? Ma quali aiuti? In questi anni, l'Esecutivo non ha fatto altro che desertificare il tessuto economico italiano, mett… -