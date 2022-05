Covid, casi in aumento e 153 morti. Silvestri: «L’emergenza è finita, è tempo di normalità» (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 62.071 i nuovi contagi da Covid in Italia, in aumento rispetto ai 18.896 di ieri. Si registrano, inoltre, altri 153 morti. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889, mentre i casi totali sono 16.586.268. Sono 411.047 i tamponi, effettuati da ieri, e il tasso di positività è al 15,1%. I ricoverati con sintomi sono 9.695, 99 in meno da ieri, mentre sono 366 i ricoverati in terapia intensiva, due in meno da ieri. Silvestri: «L’emergenza Covid è finita» «L’emergenza Covid è finita ovunque nel mondo, tranne che in Cina. I morti di Covid al mondo sono al minimo da marzo 2020. Il virus di fatto è diventato endemico e con Omicron si è anche parecchio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 62.071 i nuovi contagi dain Italia, inrispetto ai 18.896 di ieri. Si registrano, inoltre, altri 153. In totale le vittime da inizio pandemia salgono a 163.889, mentre itotali sono 16.586.268. Sono 411.047 i tamponi, effettuati da ieri, e il tasso di positività è al 15,1%. I ricoverati con sintomi sono 9.695, 99 in meno da ieri, mentre sono 366 i ricoverati in terapia intensiva, due in meno da ieri.: «» «ovunque nel mondo, tranne che in Cina. Idial mondo sono al minimo da marzo 2020. Il virus di fatto è diventato endemico e con Omicron si è anche parecchio ...

