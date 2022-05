Chiara Ferragni e Fedez al Met di New York, ma lui è nero (Di martedì 3 maggio 2022) Lei felice ed orgogliosa, lui serio, tirato, cupo. La prima volta di Chiara Ferragni e Fedez insieme mano nella mano sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York è all’insegna del total black, gli abiti come pure l’umore del rapper. Lei non vedeva l’ora di calcare la passerella più ambita, lui pare terribilmente a disagio. Forse avrebbe preferito essere sul divano di casa con i suoi bimbi a guardare l’evento alla tv. Chiara Ferragni al Met c’era già stata. Era il 2015, un anno difficile per l’influencer e in quell’occasione si era sentita terribilmente sola. Questa volta è raggiante, sprizza gioia e felicità e tiene stretto il suo Federico. “Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia: mano nella mano ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 3 maggio 2022) Lei felice ed orgogliosa, lui serio, tirato, cupo. La prima volta diinsieme mano nella mano sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di Newè all’insegna del total black, gli abiti come pure l’umore del rapper. Lei non vedeva l’ora di calcare la passerella più ambita, lui pare terribilmente a disagio. Forse avrebbe preferito essere sul divano di casa con i suoi bimbi a guardare l’evento alla tv.al Met c’era già stata. Era il 2015, un anno difficile per l’influencer e in quell’occasione si era sentita terribilmente sola. Questa volta è raggiante, sprizza gioia e felicità e tiene stretto il suo Federico. “Se ladel 2015 vedesse ladel 2022 penso che piangerebbe di gioia: mano nella mano ...

