Caso plusvalenze | fissata la data del processo per Juventus e Napoli!

(Di martedì 3 maggio 2022) Torna a far discutere ilriguardante lefittizie nel nostro campionato. Ad essere coinvolti Empoli, Genoa, Juve, Napoli e Samp per quanto riguarda la Serie A, più altri sei club tra le leghe minori. Il primo grado delsi è concluso senza sanzione alcuna per 59 dirigenti e 11 società sportive. Come appreso da Ansa, ci si riunirà nuovamente il 17 maggio ore 10:00 per il grado successivo. Serie AIlha portato davanti al giudice i vari imputati, poiché si è contestata la valutazione di più calciatori, che avrebbero insospettito la Procura. Edoardo Crico

Il caso plusvalenze non è ancora definitivamente chiuso. Il 17 maggio alle ore 10:00 ci sarà il secondo grado del processo sportivo che coinvolge 11 club, tra cui Juventus e Napoli, e 59 dirigenti. La ...Il caso Investcorp-Milan, così come la recente acquisizione ... con il miliardo e rotti che riceverà da Investcorp riuscirà a chiudere l'esperienza Milan con una piccola plusvalenza. Mission ...