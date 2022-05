Barcellona, Adama Traorè non verrà riscattato, ritorna in Premier (Di martedì 3 maggio 2022) Il Barcellona non riscatterà l’esterno dell’Wolverhampton, che a fine stagione tornerà quindi in Premier League. Adama Traorè tornerà al Wolverhampton alla fine della stagione. Il Barcellona infatti ha deciso di non riscattare l’esterno spagnolo. Secondo quanto riportato da Marca, la società ha deciso di non continuare con Traorè al seguito di una stagione molto deludente, con nessun gol segnato e solo due assist. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Ilnon riscatterà l’esterno dell’Wolverhampton, che a fine stagione tornerà quindi inLeague.tornerà al Wolverhampton alla fine della stagione. Ilinfatti ha deciso di non riscattare l’esterno spagnolo. Secondo quanto riportato da Marca, la società ha deciso di non continuare conal seguito di una stagione molto deludente, con nessun gol segnato e solo due assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

