dralesorre : RT @LaStampa: Bancarotta Ste: appello conferma 5 anni 6 mesi a Verdini - shineelite2 : RT @LaStampa: Bancarotta Ste: appello conferma 5 anni 6 mesi a Verdini - crislomb : La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado per Denis Verdini a 5 anni e 6 mesi nel pro… - GdB_it : Bancarotta Ste: appello conferma 5 anni 6 mesi a Verdini - Virus1979C : Ancora una condanna per Denis #Verdini. La corte d’appello di Firenze ha confermato per l’ex senatore la pena a 5 a… -

Il processo ha riguardato ladella, società editoriale che nel 1998 ebbe tra i suoi fondatori e investitori gli stessi Verdini, Parisi e il principe Strozzi, che nel tempo sono stati a ......di Firenze ha chiesto la conferma della condanna per Denis Verdini nel processo che vede imputato l'ex senatore difraudolenta per il fallimento della Società Toscana di Edizioni (). In ...Condanna anche in appello per Denis Verdini. La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado per Denis Verdini a 5 anni e 6 mesi nel processo per la bancarotta fraudolenta ...e 6 mesi nel processo per la bancarotta fraudolenta della Ste, la Società Toscana di Edizioni, che fino al fallimento ha pubblicato Il Giornale della Toscana abbinato a Il Giornale. Confermate anche ...