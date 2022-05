Alimentazione, Sondaggio Aisa: 61% acquista carne in base a tipo allevamento (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – La garanzia del benessere degli animali da allevamento è sempre più un elemento chiave nelle scelte alimentari degli italiani, oltre che un aspetto considerato nella definizione della propria dieta. È quanto è emerso dal Sondaggio che Aisa – Federchimica, Associazione nazionale imprese salute animale, ha realizzato in collaborazione con SWG. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – La garanzia del benessere degli animali daè sempre più un elemento chiave nelle scelte alimentari degli italiani, oltre che un aspetto considerato nella definizione della propria dieta. È quanto è emerso dalche– Federchimica, Associazione nazionale imprese salute animale, ha realizzato in collaborazione con SWG. L'articolo proviene da Italia Sera.

