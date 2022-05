Alessandro Orsini? "La moglie è più estrema di lui". Soffiata clamorosa da Giuseppe Brindisi: chi è la signora (Di martedì 3 maggio 2022) Il vero obiettivo di Giuseppe Brindisi? Intervistare la moglie di Alessandro Orsini. Lo rivela lo stesso giornalista di Rete 4, tra il serio e il divertito, a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. Il conduttore di Zona Bianca è finito nella bufera per l'intervista al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, considerata da molti troppo "genuflessa" e aperta alla propaganda russa. "L'intervista dura circa 40 minuti nei quali io gli ho fatto 20 domande, con una media di una risposta ogni 2 minuti. E' molto scorretto dire che io non avrei fatto nessuna interlocuzione", protesta Brindisi, che sottolinea come il confronto non fosse stato preparato a tavolino con il potentissimo Lavrov: "Il suo staff ci ha chiesto di avere i 'main topics', gli argomenti, ma noi avevamo libertà assoluta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Il vero obiettivo di? Intervistare ladi. Lo rivela lo stesso giornalista di Rete 4, tra il serio e il divertito, a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. Il conduttore di Zona Bianca è finito nella bufera per l'intervista al ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, considerata da molti troppo "genuflessa" e aperta alla propaganda russa. "L'intervista dura circa 40 minuti nei quali io gli ho fatto 20 domande, con una media di una risposta ogni 2 minuti. E' molto scorretto dire che io non avrei fatto nessuna interlocuzione", protesta, che sottolinea come il confronto non fosse stato preparato a tavolino con il potentissimo Lavrov: "Il suo staff ci ha chiesto di avere i 'main topics', gli argomenti, ma noi avevamo libertà assoluta di ...

Advertising

fattoquotidiano : L’idea che, in tempi di guerra, l’informazione sia più libera nelle democrazie occidentali che nelle dittature andr… - giovannivernia : Un pò di ironia applicata al professor Alessandro Orsini... video: - davidallegranti : Stasera a Cartabianca ci sono Alessandro Orsini, Donatella Di Cesare e Andrea Scanzi. Mancano solo quella gialla de… - PBorgialli : Come fate a essere così tranquilli sapendo che tra poco più di tre ore Alessandro Orsini sarà di nuovo in televisione a #cartabianca ? - RENZOSTIEVANO : Alessandro Orsini può dire ciò che ritiene ma cercare con sincerità la verità è un'arte difficile: si mente anche p… -