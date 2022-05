Addio Ilona Staller | purtroppo non ce l’ha fatta a farlo | per i fan è un colpo al cuore

(Di martedì 3 maggio 2022)ha perso al televoto contro Licia Nunez, l’ex diva delrd deve lasciare definitivamente l’Honduras. La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata ricca di emozioni e colpi di scena, anche se i fan del reality show hanno dovuto salutare una delle protagoniste di questa sedicesima edizione.deve infatti abbandonare definitivamente l’Honduras dopo aver perso al televoto contro Licia Nunez (che invece può rimanere su Playa Sgamada). La celebre Cicciolina, prima di lasciare in via definitiva le spiagge honduregne, ha voluto esprimere qualche parola, soprattutto per ringraziare tutti coloro chenno sostenuta e le hanno permesso di arrivare fino a questo punto. “Grazie a tutti. Bacio la mia grande amica Licia e vado via“, ha ...

teamsopranini : ilona voi non ve la meritate addio - deserverose : dovremo dire addio ad una tra licia ilona e lory ????? #isola - ilgiornale : La settimana del gossip vede protagonisti i due ex gieffini (e il loro addio), Ilona Staller e Francesco Chiofalo,… -

