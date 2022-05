A 61 anni muore in casa, trovata in casa mummificata un mese dopo (Di martedì 3 maggio 2022) Era morta forse da un mese, ma non se n'era accorto nessuno. Fino a quando, nella tarda mattinata di oggi, un vicino ha chiamato i carabinieri perché la sua coinquilina di 61 anni non rispondeva al campanello.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 3 maggio 2022) Era morta forse da un, ma non se n'era accorto nessuno. Fino a quando, nella tarda mattinata di oggi, un vicino ha chiamato i carabinieri perché la sua coinquilina di 61non rispondeva al campanello....

Era morta forse da un mese, ma non se n'era accorto nessuno. Fino a quando, nella tarda mattinata di oggi, un vicino ha chiamato i carabinieri perché la sua coinquilina di 61 anni non rispondeva al campanello. Quando i pompieri hanno aperto la porta, in un villino in viale Trento, zona mare di Pesaro , insieme al 118 e ai carabinieri, hanno trovato la casa in ordine e il ...