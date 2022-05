Riforma reclutamento, al via la mobilitazione dei sindacati: “Sempre e solo per decreto, la comunità scolastica non merita questo” (Di lunedì 2 maggio 2022) Arriva l'ufficialità della mobilitazione sindacale con il comunicato unitario diramato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 maggio 2022) Arriva l'ufficialità dellasindacale con il comunicato unitario diramato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli insegnanti. L'articolo .

orizzontescuola : Riforma reclutamento, al via la mobilitazione dei sindacati: “Sempre e solo per decreto, la comunità scolastica non… - Lega_Senato : ?? SCUOLA, PITTONI (LEGA): MURO CONCORSI A CROCETTE INIZIA A INCRINARSI 'Il muro dei test a crocette inizia a incri… - Ticonsiglio : Testo Riforma Reclutamento docenti in Gazzetta Ufficiale (Pdf) e FAQ <p>E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale i… - TecnicaScuola : DL reclutamento in GU. Giuliani: un blizt nella notte. Una riforma fatta con i tagli alla scuola – PODCAST --… - MarcG_69 : #Scuola Riforma reclutamento, alta tensione fra #Bianchi e sindacati: si parte con la mobilitazione ma non è esclus… -