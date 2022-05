Petrolio: chiude in rialzo a New York a 105,17 dollari (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 105,17 dollari al barile. . 2 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilina New, dove le quotazioni salgono dello 0,5% a 105,17al barile. . 2 maggio 2022

fisco24_info : Petrolio: chiude in rialzo a New York a 105,17 dollari: Quotazioni salgono dello 0,5% - LeonardoMontef6 : A chi dobbiamo rivolgerci se la Russia ci chiude i rubinetti del gas e del petrolio? I vari presidenti e associati… - marcuspascal1 : @konomoronao Ma come si fa ad appartenere a questa Europa composta solo da imbecilli ? siamo a maggio e non prender… - LucianoRanier10 : @Maumol @repubblica Molinari di? Come comprando il gas ed il petrolio da paesi dove la democrazia sta in quel buco… - fondieuropei20 : RT @ContrattiFiume: Biden ferma il New Green Deal. La Germania prolunga l’uso del carbone. L’Olanda non chiude i suoi pozzi di gas. L’Itali… -