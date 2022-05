LIVE Sinner-Paul, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’altoatesino al debutto nella capitale spagnola (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-BASILASHVILI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-IVASHKA 12:03 I giocatori stanno per essere chiamati dall’interno degli spogliatoi. 12:00 Tutto pronto, mancano solo i giocatori. 11:57 Torna dopo un anno la scena fatta di sedie rosse alla Caja Magica: il torneo si era dovuto fermare nel 2020, e nel 2021 aveva visto arrivare in finale Matteo Berrettini, sconfitto proprio da Zverev. 11:54 Pochi minuti al via, mentre su un altro campo sono iniziati anche i preparativi per Harris-Davidovich Fokina. 11:51 Giornata particolarmente ricca quella odierna, e non solo per i primi turni ATP: si giocano anche gli ottavi a LIVEllo WTA, con diverse partite di alto LIVEllo e una certa imprevedibilità data dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BASILASHVILI LADI MUSETTI-IVASHKA 12:03 I giocatori stanno per essere chiamati dall’interno degli spogliatoi. 12:00 Tutto pronto, mancano solo i giocatori. 11:57 Torna dopo un anno la scena fatta di sedie rosse alla Caja Magica: il torneo si era dovuto fermare nel 2020, e nel 2021 aveva visto arrivare in finale Matteo Berrettini, sconfitto proprio da Zverev. 11:54 Pochi minuti al via, mentre su un altro campo sono iniziati anche i preparativi per Harris-Davidovich Fokina. 11:51 Giornata particolarmente ricca quella odierna, e non solo per i primi turni ATP: si giocano anche gli ottavi allo WTA, con diverse partite di altollo e una certa imprevedibilità data dal ...

