Istat | record occupazione al 59 | 9% Si torna ai livelli pre pandemia

Agenzia_Ansa : FLASH | Istat: record occupazione marzo a 59,9%,+804mila in un anno. La disoccupazione scende all'8,3%. #ANSA - Agenzia_Ansa : Confrontando il primo trimestre 2022 con quello precedente si registra un aumento del livello di occupazione pari a… - GazzettAvellino : Lavoro, Istat: a marzo è record, occupazione a 59,9%, recuperati oltre 800.000 posti in un anno. - RedattoreSocial : #Lavoro, #Istat: a marzo tasso di occupazione record al 59,9%. Il tasso di disoccupazione scende all'8,3% nel compl… - lancellone : RT @Agenzia_Ansa: Confrontando il primo trimestre 2022 con quello precedente si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,… -

Il mercato del lavoro italiano registra unnell'occupazione. Lo rileva l'secondo il quale a marzo è proseguita la crescita con il numero di occupati che ha superato i 23 milioni. Il tasso di occupazione sale al 59,9%. E il tasso ...I numeri dell'sul mese di marzo 2022 lo certificano per la prima volta in due anni. Il numero di occupati in ... Con il tasso di occupazione salito alla percentualedi 59,9%. Quello di ...(ilmessaggero.it) (Reuters) - La crescita economica della Francia è stata pari a zero nel primo trimestre, con la spesa dei consumatori scesa a causa dell'inflazione record. Sempre secondo ...Rimane stabile tra gli uomini Il mercato del lavoro italiano registra un record nell'occupazione. Lo rileva l’Istat secondo il quale a marzo è proseguita la crescita con il numero di occupati che ha ...