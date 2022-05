Charlene di Monaco è tornata in famiglia | eccola con i gemelli

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 2 maggio 2022) Si è parlato di divorzio, di problemi psicologici, di incomprensioni con le sorelle di Alberto, invece, a sorpresa la principessadiappare insieme allae tutti i pettegolezzi sembrano svanire. Bella, elegante con la classe che la contraddistingue la Wittstock sorride insieme al marito e aiJacques e Gabriella per presenziare a un evento ufficiale. Sabato 30 aprile la principessa era alla premiazione dell’E-Prix di Formula E con Alberto die Louis Ducruet, primogenito di Stephanie. Una nuova acconciatura, un biondo platino perfetto per il suo viso e un’aria serena con i suoi bambini vicini,a far felici i sudditi. Rientrata nel principato lo scorso novembre, dopo un lunghissimo periodo in Sudafrica. Era volata ...