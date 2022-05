Cagliari nel baratro, Mazzarri ad un passo dall’esonero (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Cagliari ha deciso, per centrare la salvezza non si affiderà più a Walter Mazzarri. L’allenatore, subentrato a stagione in corso, non ha raggiunto l’obiettivo sperato e verrà esonerato forse già nelle... Leggi su europa.today (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilha deciso, per centrare la salvezza non si affiderà più a Walter. L’allenatore, subentrato a stagione in corso, non ha raggiunto l’obiettivo sperato e verrà esonerato forse già nelle...

EnricoTurcato : La folle rimonta di Roma 1 punto con l’Atalanta nel recupero 1 punto con il Bologna al 95’ 3 punti rimontati con Ca… - serioustony_ : @marcullo02 @Leo______25 se ho capito bene le parole di pedullà in pratica dice che c'è una penale in caso di esone… - Nikkvolly : @MarcoVerduz Confido nel Cagliari - matteoduranti10 : @gaiacagliari96 Ho il timore per voi che questa mossa vi condannerà definitivamente…nel bene o nel male il Cagliari… - paolobocciarel1 : Bene, a Cagliari si giocano la carta esonero prima di incontrare noi, nella speranza di dare una scossa. A Verona n… -