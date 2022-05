Amici 21 | Nunzio torna sui social e scrive ad Alessandra Celentano e Maria De Filippi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo l’eliminazione da21,Stancampiano èto suied ha scritto un lungo post, ringraziandoDee dedicando parole di stima anche adche, nonostante le critiche, ha fatto in modo di metterlo in discussione.21,suiallaEccomi qua! Colgo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.