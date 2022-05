Terrore al luna park di Sabaudia | 3 adolescenti precipitano dalla giostra | uno è grave

(Di domenica 1 maggio 2022)– Unadeldiha ceduto e tre ragazzini sono rimasti feriti. E’ stata ladei seggiolini volanti è meglio conosciuta neicomedei “calci nel sedere” a cedere e un ragazzino di 11, uno di 14 e uno di 15 anni sono caduti. Il 15enne è stato elitrasportato in condizioni più serie al Bambin Gesù di Roma, seppure per fortuna non sembra essere in pericolo di vita. Meno preoccupante, invece, lo stato di salute degli altri due. Ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono accorsi i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Laè stata sequestrata, mentre si indaga sull’accaduto per accertare le ...

Le grida di gioia dei ragazzini alpark sui seggiolini volanti meglio noti come "calcinculo", si sono sostituite in pochi secondi a quelle di. Una tragedia sfiorata quella consumatasi nella notte di sabato a Sabaudia , ...