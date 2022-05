Roma-Bologna a reti inviolate | uno strepitoso Skorupski ferma i giallorossi

(Di domenica 1 maggio 2022) Lanon è andata oltre il pareggio nel posticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A, la gara contro ilsi è conclusa sul risultato di 0-0. Nel complesso è stata una bella partita e si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. Lasi schiera con Afena-Gyan, Perez e Zaniolo, gli ospiti rispondono con Arnautovic e Orsolini. La prima vera occasione è per Arnautovic, lasi salva. I padroni di casa rispondono con Perez, al 30? tiro di Zaniolo e miracolo di. Al 40? un altro grande intervento del portiere rossoblu, ilci prova in contropiede. Nel secondo tempo si fa vedere il, ma ancorasalva tutto con un intervento miracoloso su Kumbulla. Nel finale chance per Abraham, entrato ...

Effetto Leicester. Davanti a 63.000 spettatori, con un turnover inevitabile in vista della semifinale di ritorno di giovedì prossimo, la Roma non va oltre lo 0 - 0 contro il Bologna che vale comunque il quinto posto in classifica ai danni della Lazio (a parità di punti, pesa la differenza reti negli scontri diretti).