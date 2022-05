Milan e Inter, ancora in volata con due punti di differenza (Di domenica 1 maggio 2022) AGI - 'Quelle due' viaggiano di conserva: il Milan ancora avanti di due punti sull'Inter a tre giornate dalla fine. Vincono di misura le Milanesi: 1-0 in casa i rossoneri con la Fiorentina, 2-1 i nerazzurri a Udine. Un lampo di Leao a otto minuti dal 90' regala al Milan i 3 punti. Battuta la Fiorentina 1-0 al termine di una gara dura, combattuta e in cui i rossoneri sembravano non riuscissero a sfondare nonostante diverse occasioni create. Decisiva anche una super parata di Maignan su Cabral prima del gol del portoghese: la squadra di Pioli vola momentaneamente a +5 sull'Inter, mettendo pressione ai nerazzurri impegnati ad Udine. Terza sconfitta consecutiva invece per la squadra di Italiano. Avvio di gara scoppiettante a San Siro, con occasioni da ... Leggi su agi (Di domenica 1 maggio 2022) AGI - 'Quelle due' viaggiano di conserva: ilavanti di duesull'a tre giornate dalla fine. Vincono di misura leesi: 1-0 in casa i rossoneri con la Fiorentina, 2-1 i nerazzurri a Udine. Un lampo di Leao a otto minuti dal 90' regala ali 3. Battuta la Fiorentina 1-0 al termine di una gara dura, combattuta e in cui i rossoneri sembravano non riuscissero a sfondare nonostante diverse occasioni create. Decisiva anche una super parata di Maignan su Cabral prima del gol del portoghese: la squadra di Pioli vola momentaneamente a +5 sull', mettendo pressione ai nerazzurri impegnati ad Udine. Terza sconfitta consecutiva invece per la squadra di Italiano. Avvio di gara scoppiettante a San Siro, con occasioni da ...

