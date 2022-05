Golf, a Girona vince Arnaus. Molinari e Gagli in top 10 (Di domenica 1 maggio 2022) A Girona è Adri Arnaus (68 76 68 65) a vincere alle buche di playoff dove ha sfidato il sudafricano Oliver Bekker, appaiato con lo spagnolo a -11 (277 colpi) dopo le 72 buche regolamentari. Un bogey all’over time di Bekker regala il successo ad Arnaus dopo una grande rimonta nel round finale che lo ha visto risalire di 15 posizioni con un giro in 65 (-7), frutto di un eagle e cinque birdie. Al PGA Catalunya Golf and Wellness (Stadium Course, par 72), non è arrivata l’impresa per gli azzurri. Ma c’è comunque la top 10 per Edoardo Molinari che ha chiuso il torneo al sesto posto con 280 (73 69 66 72, -8) colpi e Lorenzo Gagli, nono con 282 (71 72 65 74, -6). Entrambi terzi al termine del “moving day”, hanno concluso la competizione con una Top 10 e diversi ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Aè Adri(68 76 68 65) are alle buche di playoff dove ha sfidato il sudafricano Oliver Bekker, appaiato con lo spagnolo a -11 (277 colpi) dopo le 72 buche regolamentari. Un bogey all’over time di Bekker regala il successo addopo una grande rimonta nel round finale che lo ha visto risalire di 15 posizioni con un giro in 65 (-7), frutto di un eagle e cinque birdie. Al PGA Catalunyaand Wellness (Stadium Course, par 72), non è arrivata l’impresa per gli azzurri. Ma c’è comunque la top 10 per Edoardoche ha chiuso il torneo al sesto posto con 280 (73 69 66 72, -8) colpi e Lorenzo, nono con 282 (71 72 65 74, -6). Entrambi terzi al termine del “moving day”, hanno concluso la competizione con una Top 10 e diversi ...

