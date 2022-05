GF Vip, Soleil insultata da un fan: dal vivo è davvero… (Di domenica 1 maggio 2022) Soleil Sorge, in queste ore, è virale sui social per la risposta data ad un fan che, nell’incontrarla dal vivo, non è stato molto cortese. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha ricevuto un insulto e, nonostante questo, ha saputo mettere a tacere il ragazzo che le si è avvicinato per provocarla… Tutti abbiamo imparato a conoscere bene la sincerità di Soleil Sorge e la disarmante ironia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Dentro la casa più spiata d’Italia Soleil non si è mai lasciata intimidire dai compagni d’avventura, nonostante spesso ci sono state delle tensioni non indifferenti, e ora il suo carattere forte e ironico serve a mettere a tacere gli haters. In queste ore, infatti, è diventato virale un video in cui Soleil Sorge è ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 1 maggio 2022)Sorge, in queste ore, è virale sui social per la risposta data ad un fan che, nell’incontrarla dal, non è stato molto cortese. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha ricevuto un insulto e, nonostante questo, ha saputo mettere a tacere il ragazzo che le si è avvicinato per provocarla… Tutti abbiamo imparato a conoscere bene la sincerità diSorge e la disarmante ironia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Dentro la casa più spiata d’Italianon si è mai lasciata intimidire dai compagni d’avventura, nonostante spesso ci sono state delle tensioni non indifferenti, e ora il suo carattere forte e ironico serve a mettere a tacere gli haters. In queste ore, infatti, è diventato virale un video in cuiSorge è ...

