Mascherine, dal primo maggio meno restrizioni: ma non saranno eliminate del tutto (Di giovedì 28 aprile 2022) Il conto alla rovescia verso l'1 maggio è partito ed è sempre più imminente la decisione che riguarda le Mascherine al chiuso. La novità - come riporta il sito web ilgiorno.it - è che non verrà emanato un nuovo decreto, ma sarà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che ha sancito la fine dello stato di emergenza e un'ordinanza 'ponte' del Ministro ...

